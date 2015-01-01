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АДВОКАТ
ЯКУШКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Адвокат Якушкин Алексей Владимирович (номер в реестре Адвокатской палаты г. Москвы 77/12364), действующий на основании ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и его партнеры предлагают сотрудничество по защите и представлению Ваших интересов.

Мы являемся компетентными специалистами по защите прав и законных интересов доверителей при расследовании преступлений в сферах экономической деятельности, порядка управления в государственных и коммерческих организациях, преступлений против собственности, а также против конституционных прав и свобод человека, против личности.

Благодаря тому, что юристы нашей команды являются бывшими сотрудниками правоохранительных и судебных органов, а также профессионалами высшего класса, мы способны, во-первых, правильно оценивать текущее состояние дел и перспективы развития; во-вторых, сохранять высокий уровень доверия к себе со стороны государственных структур.

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Номер в реестре Адвокатской палаты г. Москвы 77/12364

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