Адвокат Якушкин Алексей Владимирович (номер в реестре Адвокатской палаты г. Москвы 77/12364), действующий на основании ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и его партнеры предлагают сотрудничество по защите и представлению Ваших интересов.

Мы являемся компетентными специалистами по защите прав и законных интересов доверителей при расследовании преступлений в сферах экономической деятельности, порядка управления в государственных и коммерческих организациях, преступлений против собственности, а также против конституционных прав и свобод человека, против личности.