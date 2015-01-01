Адвокат Якушкин Алексей Владимирович (номер в реестре Адвокатской палаты г. Москвы 77/12364), действующий на основании ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и его партнеры предлагают сотрудничество по защите и представлению Ваших интересов.
Мы являемся компетентными специалистами по защите прав и законных интересов доверителей при расследовании преступлений в сферах экономической деятельности, порядка управления в государственных и коммерческих организациях, преступлений против собственности, а также против конституционных прав и свобод человека, против личности.
Благодаря тому, что юристы нашей команды являются бывшими сотрудниками правоохранительных и судебных органов, а также профессионалами высшего класса, мы способны, во-первых, правильно оценивать текущее состояние дел и перспективы развития; во-вторых, сохранять высокий уровень доверия к себе со стороны государственных структур.
Давайте знакомиться и приступать к работе.
Номер в реестре Адвокатской палаты г. Москвы 77/12364+7 (926)163-88-93 sovetnik-msk@mail.ru
Действует на основании
ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".
105120, г. Москва,
Малый Полуярославский переулок, д. 3/5
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